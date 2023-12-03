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Гвардиола отказался комментировать спорный момент в матче с Тоттенхэмом, уколов при этом Артету

Испанец, очевидно, был очень раздражен.
Сегодня, 21:43
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Пеп Гвардиола довольно язвительно ответил на вопросы журналистов о спорном моменте в матче против Тоттенхэма.

Напомним, что при счете 3:3 Саймон Хупер остановил матч во время потенциально голевой атаки "горожан".

"Следующий вопрос. Я не хочу давать комментарий в стиле Микеля Артеты.

Непросто пересматривать повтор. Судья решает свистнуть, перед этим позволив продолжить игру. Свисток следует после паса Холанда, я не понимаю этого", – приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, что на спорный эпизод также отреагировал и сам Холанд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пеп Гвардиола

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