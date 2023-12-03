Гвардиола отказался комментировать спорный момент в матче с Тоттенхэмом, уколов при этом Артету
Испанец, очевидно, был очень раздражен.
Пеп Гвардиола довольно язвительно ответил на вопросы журналистов о спорном моменте в матче против Тоттенхэма.
Напомним, что при счете 3:3 Саймон Хупер остановил матч во время потенциально голевой атаки "горожан".
"Следующий вопрос. Я не хочу давать комментарий в стиле Микеля Артеты.
Непросто пересматривать повтор. Судья решает свистнуть, перед этим позволив продолжить игру. Свисток следует после паса Холанда, я не понимаю этого", – приводит слова Гвардиолы BBC.
Напомним, что на спорный эпизод также отреагировал и сам Холанд.
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