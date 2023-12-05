Намек на скорый уход?: Лунин сменил агента

Представителем украинца стал один из самых известных представителей профессии.

Андрей Лунин, которого связывают с возможным уходом из Реала ближйшим летом, сменил своего агента.

Как сообщает издание El Chiringuito, агентом украинского голкипера стал португалец Жорже Мендеш.

Мендеш также является агентом Жозе Моуриньо, Давида де Хеи, Жоау Фелиша и многолетним представителем Криштиану Роналду, однако, со своим имменитым соотечественником он прекратил сотрудничество в прошлом году.

Ранее была информация, что Лунин встречался с Мендешом в аэропорту Мадрида, однако, предмет разговора остался неизвестным.

Напомним, ранее сообщалось, что контракт украинца с Реалом действителен дольше, чем предполагалось.

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