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Игрок, принадлежащий Динамо рассказал, что мог оказаться в топ-клубе АПЛ

Это могло случиться еще до того, как он оказался в стане киевлян.
Сегодня, 20:28
Миккель Дуэлунд / Getty Images
Миккель Дуэлунд / Getty Images

Датский футболист Миккель Дуэлунд, который принадлежит киевскому Динамо поведал, что мог оказаться в английском Ливерпуле.

Датчанин заявил, что "красные" всерьез им интересовались в 2015 году.

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"В 2015 году мы со сборной U-20 играли спарринг против команды Ливерпуля U23 в Миддельфарте. Мы выиграли, если не ошибаюсь, 3-1, и я провел хороший матч.

Прошло несколько дней - и поступило предложение от Ливерпуля. В нем было что-то о тренировках с первой командой, а затем выступления за U-19 или U-20. Это было хорошее предложение.

Но я тогда хотел попасть в первую команду Мидтьюлланда", - сказал Дуэлунд.

Отметим, что в Динамо Миккель перебрался в 2018 году. Сейчас он выступает на Родине за Орхус на правах аренды.

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