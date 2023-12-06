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Забарный и Ярмолюк выйдут в старте на матчи АПЛ

Украинцы с первых минут сыграют за Борнмут и Брентфорд.
Сегодня, 21:10
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

В среду, 6 декабря, состоятся несколько матчей 15-го тура английской Премьер-лиги.

Борнмут сыграет на выезде с Кристал Пэлас, а в составе гостей на поле с первых минут выйдет украинский защитник Илья Забарный.

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В нынешнем сезоне украинец уже провел за "вишен" 16 матчей.

Также место в стартовом составе Бренфорда получил украинский полузащитник Егор Ярмолюк. "Пчелы" будут противостоять в гостях Брайтону.

Украинец принял участие в семи поединках во всех турнирах в текущей кампании.

Отметим, что матчи Кристал Пелас - Борнмут и Брайтон - Брентфорд начнутся в 21:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Забарный отметился необычным достижением в матче АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут брентфорд АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Илья Забарный ЕГОР ЯРМОЛЮК

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