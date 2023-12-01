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Наставник Борнмута - о Забарном: Нелегко каждую неделю играть против топ-команд

Андони Ираола считает, что украинец демонстрировал неплохуй уровень в последних играх.
Сегодня, 19:06
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Наставник Борнмута Андони Ираола поделился мыслями об Илье Забарном.

Испанец отметил, что украинец еще очень молод и ему нелегко каждую неделю выходить против топ-команд в каждом туре, но он играл неплохо в последних матчах.

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"Мы должны понимать, что он очень молод, и 21-летнему игроку нелегко выходить в старте каждую неделю против топ-команд. Сейчас у него хороший момент в плане игры в обороне", - заявил Ираола

На этой неделе Борнмут сыграет с Астон Виллой. Матч состоится в воскресенье, 3 ноября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Илья Забарный

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