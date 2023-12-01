Наставник Борнмута - о Забарном: Нелегко каждую неделю играть против топ-команд
Андони Ираола считает, что украинец демонстрировал неплохуй уровень в последних играх.
Наставник Борнмута Андони Ираола поделился мыслями об Илье Забарном.
Испанец отметил, что украинец еще очень молод и ему нелегко каждую неделю выходить против топ-команд в каждом туре, но он играл неплохо в последних матчах.
Читай также: Отбивная, пюре и крабовый салат: Забарный поделился своими кулинарными предпочтениями
"Мы должны понимать, что он очень молод, и 21-летнему игроку нелегко выходить в старте каждую неделю против топ-команд. Сейчас у него хороший момент в плане игры в обороне", - заявил Ираола
На этой неделе Борнмут сыграет с Астон Виллой. Матч состоится в воскресенье, 3 ноября.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!