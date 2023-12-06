Мудрик попал в стартовый состав Челси на матч с Манчестер Юнайтед
В среду, 6 декабря, лондонский Челси встретится в гостях с Манчестер Юнайтед в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги.
Перед поединком главный тренер "синих" Маурисио Почеттино огласил стартовый состав своей команды, предоставив в нем место украинскому вингеру Михаилу Мудрику.
Всего в нынешнем сезоне украинец провел за лондонцев во всех турнирах 13 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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Матч АПЛ Манчестер Юнайтед - Челси начнется в 22:15 по киевскому времени.
Ранее Мудрик поделился мыслями о победе над Брайтоном и готовности Челси к Боксинг дей.
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