Тен Хаг не жалеет об отстранении Санчо

И даже при возможности не стал бы менять решение.

Эрик тен Хаг подтвердил, что все еще считает свое решение отстранить Джедона Санчо правильным, пишет The Telegraph.

Напомним, что у англичанина произошел конфликт с тренером и он не играет и не тренируется с первой командой с сентября.

С тех пор дела МЮ идут очень неровно, команда на волосок от вылета из ЛЧ, а в АПЛ идет на шестом месте.

При этом тен Хаг не считает ошибкой свое решение убрать Джедона и если бы мог, он бы его не изменил. Об этом он сам заявил журналистам.

Ранее также сообщалось, что МЮ может продать сразу трех звезд.

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