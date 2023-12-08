Гол Гарначо был признан лучшим голом АПЛ в ноябре
И пока это, скорее всего, и гол сезона.
АПЛ назвала победителя в номинации на лучший гол в ноябре.
Среди номинантов на награду были Алехандро Гарначо, Александр Зинченко, Мохаммед Кудус, Кэмерон Арчер, Пабло Сарабия, Симон Адингра, Рахим Стерлинг и Майкл Олисе.
Победителем стал, довольно ожидаемо, гол Алехандро Гарначо в ворота Эвертона.
Ранее, напомним, были названы лучший игрок и лучший тренер АПЛ в ноябре.
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