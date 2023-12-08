Магуайр выиграл награду игрока месяца в АПЛ

Пресс-служба АПЛ объявила, кто получил награду игрока месяца по итогам ноября. Приз завоевал центрбэк МЮ Харри Магуайр.

В голосовании англичанин опередил таких игроков, как: Энтони Гордон, Рахим Стерлинг и Жереми Доку.

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Для Магуайра это первое завоевание награды игрока месяца в карьере. Харри прокомментировал то, что он удостоился данной чести.

"Я бы не смог этого сделать без моих товарищей по команде, персонала и вас, болельщики. Ваша любовь и поддержка не остаются незамеченными, я ценю это", - заявил футболист манкунианцев.

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