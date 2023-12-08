Астон Вилла снова хочет ограбить Вильярреал

Теперь клуб заинтересован в Алексе Баэна.

Астон Вилла очень заинтересована в подписании Алекса Баэны, пишет 90Min.

Вингер Вильярреала и сборной Испании интересен многим клубам, но Вилла рассчитывает на хорошие отношения с "желтой субмариной", а также на мастерство Мончи.

Игрока предложил лично Унаи Эмери, который хорошо знает Алекса и который сейчас пользуется огромным доверием со стороны руководства. Потому клуб попробует удовлетворить желание специалиста.

Эмери нужен универсальный игрок в атаку, и Вилла некоторые время вели Нико Уильямса, однако тот решил продлить контракт с Атлетиком. Теперь на очереди Баэна.

Ранее также сообщалось, что звезда Ювентуса может остаться без контракта.

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