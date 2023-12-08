iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Астон Вилла снова хочет ограбить Вильярреал

Теперь клуб заинтересован в Алексе Баэна.
Сегодня, 20:44
Алекс Баэна / Getty Images
Алекс Баэна / Getty Images

Астон Вилла очень заинтересована в подписании Алекса Баэны, пишет 90Min.

Вингер Вильярреала и сборной Испании интересен многим клубам, но Вилла рассчитывает на хорошие отношения с "желтой субмариной", а также на мастерство Мончи.

Игрока предложил лично Унаи Эмери, который хорошо знает Алекса и который сейчас пользуется огромным доверием со стороны руководства. Потому клуб попробует удовлетворить желание специалиста.

Эмери нужен универсальный игрок в атаку, и Вилла некоторые время вели Нико Уильямса, однако тот решил продлить контракт с Атлетиком. Теперь на очереди Баэна.

Ранее также сообщалось, что звезда Ювентуса может остаться без контракта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла

Статьи по теме

Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 видео гола и лучших моментов матча АПЛ Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 видео гола и лучших моментов матча АПЛ
Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ
Астон Вилла неожиданно обыграла Манчестер Сити Астон Вилла неожиданно обыграла Манчестер Сити
Тройка лидеров подождет: Астон Вилла добыла волевую победу над Тоттенхэмом Тройка лидеров подождет: Астон Вилла добыла волевую победу над Тоттенхэмом
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Металлист 1925 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа23:20
Анчелотти отказался комментировать слухи о переходе Мбаппе в Реал
Бокс23:00
Легендарный ринг-анонсер поставил Усика в тройку лучших боксеров современности
Европа22:54
Бавария решила отказаться от трансфера португальского хавбека
Олимпийские игры22:39
Росийских и белоруских легкоатлетов все равно не допустят на ОИ
Европа22:30
Фати получил травму и выбыл на длительный срок
Европа22:15
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Европа22:03
Трубин не смог помочь Бенфике обыграть Фаренсе
Европа21:57
Гол и ассист Роналду принесли Ан-Насру победу над Аль-Риядом
Украина21:40
Таблица УПЛ: Днепр-1 идет на первой строчке, Шахтер лишь четвертый
Формула 121:24
Хэмилтон раскритиковал ФИА за расследование относительно Тото и Сюзи Вольфф
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK