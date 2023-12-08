В Великобритании хотят убрать трансгендеров из женского футбола

Члены британского парламента призвали убрать трансгендеров из женского футбола.

"Было бы немыслимо, чтобы любому взрослому разрешили присоединиться к детской футбольной команде и соревноваться с детьми. Поэтому немыслимо, чтобы взрослому мужчине разрешили играть против женщин. Это не только подрывает принцип справедливости, но и угрожает безопасности женщин и девочек".

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"Поэтому мы просим, чтобы FA без дальнейших промедлений приняла меры по защите женского футбола, запретив всем мужчинам по рождению играть в женских командах", – приводит слова послания издание The Guardian.

Отметим, более чем 70 депутатов обратились к исполнительному директору FA, призвав организацию изменить курс развития женского футбола.

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