Пошел по стопам Мбаппе: Экс-вингер Динамо засветился на фото с полуголым трансгендером

Экс-вингер Динамо Беньямин Вербич подозревается в половой связи с трансгендером.

Альвина Лалли, бывшая девушка футболиста, в соцсетях показала фотографию, на которой словенский полузащитник запечатлен с неизвестной особой в полуголом виде.

"Привет всем. Спасибо за видео из ночного клуба Лохан, где мой бывший, Беньямин Вербич, был в воскресенье, 12 марта, после матча Панатинаикос – Артромирос. Он там был с трансгендером из Словении, который сейчас остановился в апартаментах Вербича.

Беньямин хотел встретиться с сыном сегодня, но мне не нравится его окружение и его образ жизни", - говорится в заявлении Альвины.

Ранее сообщалось, что Вербич пролил свет на скандальные фотографии, которые намекают на неверность.