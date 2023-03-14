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Пошел по стопам Мбаппе: Экс-вингер Динамо засветился на фото с полуголым трансгендером

Вербич попал в весьма неприятную ситуацию.
Сегодня, 18:49
Беньямин Вербич / fcdynamo.kiev.ua
Беньямин Вербич / fcdynamo.kiev.ua

Экс-вингер Динамо Беньямин Вербич подозревается в половой связи с трансгендером.

Альвина Лалли, бывшая девушка футболиста, в соцсетях показала фотографию, на которой словенский полузащитник запечатлен с неизвестной особой в полуголом виде.

"Привет всем. Спасибо за видео из ночного клуба Лохан, где мой бывший, Беньямин Вербич, был в воскресенье, 12 марта, после матча Панатинаикос – Артромирос. Он там был с трансгендером из Словении, который сейчас остановился в апартаментах Вербича.

Беньямин хотел встретиться с сыном сегодня, но мне не нравится его окружение и его образ жизни", - говорится в заявлении Альвины.

Ранее сообщалось, что Вербич пролил свет на скандальные фотографии, которые намекают на неверность.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансгендер Динамо Киев Беньямин Вербич

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