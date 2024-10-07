В Испании дебютировала команда-трансгендеров - их матч закончился разгромным поражением
В Испании появилась неожиданная любительская команда.
Как сообщает Reuters, в региональных соревнованиях Каталонии дебютировал коллектив под названием Феникс, который полностью состоит из трансгендерных мужчин.
Команда представляет пригород Барселоны под названием Сант-Фелиу-де-Льобергат.
Первый поединок в чемпионате Каталонии клуб провалил, проиграв со счетом 19:0 представителям муниципалитета Пальяжи.
19-летний капитан команды Люк Ибаньес поделился мыслями об идее подобного коллектива.
«Феникс - это команда трансхлопцев, созданная исключительно трансхлопцами, и это - семья, безопасное пространство, где ты можешь быть свободным и выражать себя так, как хочешь и как действительно чувствуешь», - сказал он.
Стоит сказать, что в региональной лиге Каталонии по футболу могут принимать участие спортсмены любого пола и с сезона-2023/24 мужчины могли играть вместе с трансмужчинами, женщинами и трансженщинами.
Напомним, ранее сообщалось, что алжирскую боксерку подозревали в том, что она биологический мужчина .
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