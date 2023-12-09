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Один гол, три удаления и поздний выход Яремчука: Валенсия уступила Хетафе

В чемпионате Испании состоялся весьма интересный матч.
Сегодня, 00:10
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

В пятницу, 8 декабря, в рамках 16-го тура Ла Лиги Хетафе принимал Валенсию. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол пришелся на 87-ю минуту. Героем встречи стал форвард Борха Майораль.

Отметим, на двоих команды заработали три красных карточки. Гости остались в меньшинстве на 50-й минуте, а после получили второе удаление под занавес игры. Игрок Хетафе также присоединился к данному "челленджу".

В свою очередь форвард Валенсии Роман Яремчук вышел на поле лишь на 90-й минуте, не отличившись результативными действиями.

Хетафе - Валенсия 1:0

Гол: Майораль, 87

Ожидаемые голы (xG): 0.76 - 0.16
Владение мячом: 68% - 32%
Удары: 8 - 3
Удары в створ: 6 - 0
Фолы: 15 - 14

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Роман Яремчук

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