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Эмери повторил достижение великих тренеров

Астон Вилла с испанцем продолжает удивлять.
Вчера, 22:51
Унаи Эмери / Getty Images
Унаи Эмери / Getty Images

Унаи Эмери встал в один ряд с самыми великими тренерами АПЛ, пишет Squawka.

9 декабря Астон Вилла на своем поле минимально обыграла Арсенал. Тем самым впервые в истории выиграла 15 домашних матчей подряд.

В последний раз клуб терял очки на Вилла Парке 18 февраля, как раз в матче против Арсенала.

Кроме того Унаи Эмери стал пятым тренером в АПЛ, который выиграл 15 подряд домашних матчей. Ранее это удавалось Фергюсону, Гвардиоле, Манчини и Клоппу.

Также сообщалось, что тен Хаг взял всю ответственность за поражение МЮ на себя.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла Унаи Эмери

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