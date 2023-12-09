iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ - Нант: результат матча

Мбаппе запомнился только скандалами.
Вчера, 23:57
ПСЖ - Нант / Getty Images
ПСЖ - Нант / Getty Images

В субботу, 9 декабря, ПСЖ принимал дома Нант.

В первом тайме не особенно ощущалось, что парижане являются фаворитом в этом матче, ПСЖ хоть и владел преимуществом, но создать опаность не получалось. Счет удалось открыть лишь на 41-й минуте, Витинья и Барколя на двоих создали гол.

Во втором тайме Нант сравнял счет благодаря угловому, и тут игроки начали немного закипать. Сначала Мбаппе упал в штрафной и парижане долго требовали пеналти у арбитра, а затем наконец у Лафонта появилась работу. Тем не мене на 83-й минуте Коло Муани все же нашел опцию для гола и оформил для ПСЖ победу.

Статистика матча ПСЖ - Нант 15-го тура Лиги 1

ПСЖ - Нант 2:1
Голы: Барколя, 41, Коло Муани, 83 - Мохамед, 55

Ожидаемые голы (xG): 2,05 - 0,56
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 16 - 10
Удары в створ: 6 - 4
Фолы: 9 - 12

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ

Статьи по теме

ПСЖ продал миноритарную долю акций за полмиллиарда евро ПСЖ продал миноритарную долю акций за полмиллиарда евро
Доннарумма получил двухматчевую дисквалификацию за удар ногой в лицо соперника Доннарумма получил двухматчевую дисквалификацию за удар ногой в лицо соперника
Роналдиньо оценил шансы Мбаппе на выигрыш Золотого мяча Роналдиньо оценил шансы Мбаппе на выигрыш Золотого мяча
ПСЖ в меньшинстве сумел обыграть Гавр ПСЖ в меньшинстве сумел обыграть Гавр
Помочь журналистам

Видео

Шикарный гол Герреро в обзоре матча Кривбасс - Заря
Шикарный гол Герреро в обзоре матча Кривбасс - Заря

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых вернулся в ТОП-300, Марченко и Ваншельбойм опустились в рейтинге, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Другие страны01:12
Коламбус Крю Чеберко стал чемпионом МЛС
Европа00:34
Жезус назвал Астон Виллу претендентом на титул АПЛ
Вчера, 23:57
Европа23:57
ПСЖ с трудом одолел середняка чемпионата
Европа23:42
Интер на своем поле разгромил Удинезе
Олимпийские игры23:08
Динамо отреагировало на допуск росиян и белорусов на Олимпиаду
Европа22:51
Эмери повторил достижение великих тренеров
Европа22:15
Тен Хаг взял на себя ответственность за поражение от Борнмута
Другие21:57
Харлан выиграла серебро на Гран-при в Орлеане
Европа21:31
Боруссия Д почти весь матч в меньшинстве сдерживала РБ Лейпциг, но все же уступила
Европа21:27
Астон Вилла минимально одолела Арсенал и приблизилась к ним в турнирной таблице
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK