ПСЖ - Нант: результат матча

В субботу, 9 декабря, ПСЖ принимал дома Нант.

В первом тайме не особенно ощущалось, что парижане являются фаворитом в этом матче, ПСЖ хоть и владел преимуществом, но создать опаность не получалось. Счет удалось открыть лишь на 41-й минуте, Витинья и Барколя на двоих создали гол.

Во втором тайме Нант сравнял счет благодаря угловому, и тут игроки начали немного закипать. Сначала Мбаппе упал в штрафной и парижане долго требовали пеналти у арбитра, а затем наконец у Лафонта появилась работу. Тем не мене на 83-й минуте Коло Муани все же нашел опцию для гола и оформил для ПСЖ победу.

Статистика матча ПСЖ - Нант 15-го тура Лиги 1

ПСЖ - Нант 2:1

Голы: Барколя, 41, Коло Муани, 83 - Мохамед, 55

Ожидаемые голы (xG): 2,05 - 0,56

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 16 - 10

Удары в створ: 6 - 4

Фолы: 9 - 12

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