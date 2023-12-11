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Эмполи с Коваленко не сумел оторваться от зоны вылета

Украинец впервые сыграл в основе своей команды.
Сегодня, 21:24
Виктор Коваленко / Getty Images
Виктор Коваленко / Getty Images

В рамках 15-го тура чемпионата Италии Эмполи принимал Лечче.

В стартовом составе хозяев на поле вышел украинец Виктор Коваленко. Для полузащитника это была дебютная игра с первых минут в составе команды.

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По итогам встречи команды обменялись голами, сыграв вничью - 1:1.

Коваленко провел на поле 80 минут, но результативными действиями не отметился.

В турнирной таблице Серии А Эмполи идет на 17 строчке с 12 баллами. Лечче располагается на 13 позиции с 17 баллами.

Статистика матча Эмполи - Лечче 15-го тура Серии А

Эмполи - Лечче 1:1
Голы: Рафия, 71 (АГ) - Банда, 64

В текущем сезоне Коваленко провел семь матчей, в которых забил два гола и сделал голевую передачу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эмполи Виктор Коваленко

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