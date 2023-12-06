Лацио - Дженоа 1:0: обзор и результат матча Кубка Италии 05.12.2023

Во вторник, 5 декабря, в рамках 1/8 финала Кубка Италии Лацио принимал Дженоа. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Героем встречи стал хавбек римского клуба Маттео Гендузи. Француз отличился голом уже на пятой минуте игры.

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В свою очередь хавбек генуэзцев Руслан Малиновский вышел на поле лишь на 62-й минуте игры.

К сожалению, украинец не сумел отличиться результативными действиями.

Статистика матча Кубка Италии Лацио - Дженоа

Лацио - Дженоа 1:0

Гол: Гендузи, 5

Удары: 11 - 11

Удары в створ: 5 - 2

Владение мячом: 55% - 45%

Фолы: 5 - 11

Лацио: Проведель, Хюсай, Габаррон (Марушич, 65), Хила, Пеллегрини, Камада (Башич, 81), Гендузи, Ровелла (Катальди, 81), Педро, Исаксен (Фелипе Андерсон, 27), Кастельянос (Иммобиле, 65).

Дженоа: Леали, Хефти, Вольякко (Фини, 83), Дрэгушин (де Винтер, 69), Маттурро (Хапс, 61), Аарон Мартин, Ягелло (Малиновский, 62), Торсбю, Гальдамес, Кутлу, Ретеги (Пушкаш, 69).

Предупреждения: Гальдамес (49), Фини (85), Пеллегрини (90).

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