Бонуччи признался, что мог оказаться в Реале

Защитник Униона Леонардо Бонуччи заявил, что мог в 2017 году оказаться в Реале.

"Реал? Нет слов, чтобы описать его. Возможно, самый крупный клуб в мире. Был момент, когда я был очень близок к тому, чтобы стать игроком Реала, носить белую футболку. Это была мечта. Я испытываю огромное восхищение большим количеством чемпионов, которые прошли через клуб. И, кроме того, на тренерской скамейке у них великий маэстро в лице Анчелотти".

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"Очень. Оставалось немного. Это было летом 2017 года, после того, как они обыграли нас в финале в Кардиффе. Переговоры между моим агентом и Мадридом значительно активизировались. Но сделку не закрыли. В конце концов, они искали игрока помоложе, а не тридцатилетнего.

Это было хорошо, пускай сделку и не закрыли. Я испытываю любовь, уважение и восхищение по отношению к Реалу", – сказал итальянец в интервью Marca.

В текущем сезоне на счету Бонуччи один гол в шести матчах Бундеслиги.

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