"Хотел плюнуть и сказать": президент Анкарагюджю объяснил свой зверский поступок

В рамках 15-го тура чемпионата Турции Анкарагюджю принимал Ризеспор. Поединок закончился вничью (1:1) и с большим скандалом.

Президент хозяев поля Фарук Коджа вместе со своими помощниками после матча спустились на поле и избили судью Халила Мелера, которого били руками и ногами. Функционер заявил, что не хотел бить рефери, а намеревался плюнуть и словесно обругать того.

"Я понимаю выдвинутые против меня обвинения. Я дал показания в прокуратуре и правоохранительных органах по этому вопросу. Я повторяю свои заявления дословно. Я абсолютно не принимаю выдвинутые против меня обвинения. Этот инцидент произошел из-за неправильных решений и провокационного поведения судьи.

Моей целью было словесно отреагировать на действия судьи и плюнуть ему в лицо. Однако я шлепнул его по лицу. Пощечина, которую я нанес, не приведет к переломам. После моей пощечины судья постоял около 5-10 секунд, а затем свалился на землю.

Меня немедленно увели, потому что у меня больное сердце. Я не в курсе никаких событий, которые имели место, кроме этого. Это все, что я могу сказать", - приводит слова президента TRT Haber.

Напомним, матчи всех турецких лиг были перенесены из-за нападения президента Анкарагюджю на судью.

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