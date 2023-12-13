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Хавбек Реала рассказал, почему остался в клубе

Дани Себальос мог уйти, но Карло Анчелотти настоял на том, чтобы он играл в клубе.
Сегодня, 11:32
Дани Себальос / Getty Images
Дани Себальос / Getty Images

Хавбек мадридского Реала Дани Себальос рассказал, почему он решил остаться в клубе несмотря на то, что играет он мало. 

По словам испанца, его убедил разговор с Карло Анчелотти.

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"Да, босс сыграл ключевую роль. Он очень настаивал на том, чтобы я остался, и теперь пришло время показать, что я могу привнести в команду" -, сказал футболист.

В текущем сезоне на счету Дани 9 матчей и один гол. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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