Хавбек Реала рассказал, почему остался в клубе

Дани Себальос мог уйти, но Карло Анчелотти настоял на том, чтобы он играл в клубе.

Хавбек мадридского Реала Дани Себальос рассказал, почему он решил остаться в клубе несмотря на то, что играет он мало.

По словам испанца, его убедил разговор с Карло Анчелотти.

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"Да, босс сыграл ключевую роль. Он очень настаивал на том, чтобы я остался, и теперь пришло время показать, что я могу привнести в команду" -, сказал футболист.

В текущем сезоне на счету Дани 9 матчей и один гол.

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