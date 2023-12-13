Анчелотти установил рекорд во главе Реала в Лиге чемпионов

Мадридский Реал в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов обыграл со счетом 3:2 берлинский Унион.

Эта победа стала для главного тренера Карло Анчелотти 42-й в главном еврокубке во главе "сливочных", что стало клубным рекордом.

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По количеству выигранных матчей в Лиге чемпионов 64-летний итальянский специалист опередил другого наставника Реала Мигеля Муньоса, на счету которого 41 победа. Третье место в этом списке занимает Висенте Дель Боске - 34 победных поединка, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

При этом для достижения этого результата Анчелотти потребовалось 56 матчей, в то время как Муньосу - 71 поединок.

Напомним, что Реал со стопроцентным показателем набранных очков вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в квартете. На ISPORT доступны турнирные таблицы всех групп главного еврокубка.

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