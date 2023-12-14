Наставник Порту: Мы сыграли против сильной команды с хорошими талантами

Рулевой португальского Порту Сержиу Консейсау поделился мыслями о поединке против Шахтера.

По словам Консейсау, только отличная версия его команды смогла бы выиграть данный поединок и именно эта версия была продемонстрирована.

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"Нам нужно было быть организованными и понимать, где и как давить на соперника, чтобы создавать моменты. Мы сыграли хорошую игру, мы очень хорошо начали и забили быстрый гол, но потом пропустили.

Мы играли против сильной и уверенной команды с хорошими талантами и очень хорошо организованной. Только очень хорошая версия Порту могла выиграть эту игру, и нам это удалось.

В конце концов, самое важное - это поздравить моих игроков, потому что мы снова там, где хотели быть, среди 16 лучших команд Европы. Теперь пришло время отдохнуть и подумать о следующем матче чемпионата, который очень важен для нас", - заявил специалист

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