Многомиллионый новичок Челси высказался о неудачном старте в клубе

Один из самых дорогих трансферов в истории Челси Мойзес Кайседо поделился мыслями о своем плохом старте в стане "синих".

Эквадорец заявил, что пока фанаты лондонцев не увидели его настоящий уровень, но он уверен, что сможет на него вернуться.

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"Сейчас я не настоящий Мойзес, но я уверен, что вернусь и продолжу добиваться успеха. Я подарю радость болельщикам Челси.

Мне было не по себе, потому что я всегда хочу побеждать. Мне нравится, что Почеттино защищает меня", - сказал хавбек в интервью одному из СМИ на Родине.

Отметим, что Кайседо является вторым самым дорогим игроком в истории столичного клуба после Энцо Фернандеса, который стоял на 5 млн евро дороже (116 против 121 млн евро - прим.)

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