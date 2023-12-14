Челси намерен подписать замену своему травмированному капитану

Лондонский Челси нашел потенциальную замену травмированному капитану Рису Джеймсу.

Как сообщает издание TeamTalk, "синие" хотят подписать Нико Эльведи. 27-летний швейцарец может обойтись в 30 млн евро.

Родная позиция для Эльведи - центральный защитник, но он может сыграть и на правом фланге обороне, где обычно играет Джеймс.

Отметим, что Рис получил очередную травму задней поверхности бедра, которая выбила его из игры на три месяца.

Ранее сообщалось, что Челси намерен провести зимой чистку состава.

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