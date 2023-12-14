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Лидер Байера определился со своим будущим

Вирц будет выступать в клубе еще пару лет.
Сегодня, 21:16
Флориан Вирц / Getty Images
Флориан Вирц / Getty Images

Хавбек Флориан Вирц решил остаться в Байере. Об этом сообщает журналист Керри Хау.

Немец мечтает сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне со своим нынешним клубом, несмотря на интерес со стороны Баварии, Барселоны и Ливерпуля.

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Полузащитник и его окружение пока нацелены на продолжение карьеры в Леверкузене.

В текущем сезоне на счету 20-летнего футболиста 4 гола и пять ассистов в 14 матчах Бундеслиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер Флориан Виртц

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