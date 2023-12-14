Лидер Байера определился со своим будущим
Вирц будет выступать в клубе еще пару лет.
Хавбек Флориан Вирц решил остаться в Байере. Об этом сообщает журналист Керри Хау.
Немец мечтает сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне со своим нынешним клубом, несмотря на интерес со стороны Баварии, Барселоны и Ливерпуля.
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Полузащитник и его окружение пока нацелены на продолжение карьеры в Леверкузене.
В текущем сезоне на счету 20-летнего футболиста 4 гола и пять ассистов в 14 матчах Бундеслиги.
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