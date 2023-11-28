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Европейские гранды присматриваются к вундеркинду Байера

Флориан Виртц вскоре в любом случае покинет клуб.
Сегодня, 17:20
Флориан Виртц / Getty Images
Флориан Виртц / Getty Images

Флориан Виртц стал целью для многих европейских грандов, пишет Sky Sport.

20-летний хавбек Байера привлек внимание Реала, Баварии и Манчестер Юнайтед. И именно английский клуб считается болеее близким к подписанию Флориана.

При этом сам игрок хотел бы перебраться в Баварию, ему неинтересно переезжать за границу. Однако и здесь есть ряд сложностей.

Байер, естественно, не хочет отпускать талантливого игрока, а уже тем в Мюнхен, потому потребуют за игрока около 130 млн евро.

При этом в Леверкузене понимают, что если игрока не продать, он уйдет свободным агентом по истечении контракта летом 2025 года. 

Ранее также сообщалось, что ряд клубов внимательно следит и за опальным талантом МЮ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Байер Леверкузен Флориан Вирц

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