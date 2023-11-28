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Ряд клубов АПЛ заинтересован в услугах скандального вингера, принадлежащего МЮ

Неназванные команды направляли своих скаутов на матчи Хетафе, чтобы следить за Мейсоном Гринвудом.
Сегодня, 15:36
Мейсон Гринвуд / Getty Images
Мейсон Гринвуд / Getty Images

Скандальный вингер МЮ, выступающий за Хетафе, Мейсон Гринвуд может совершить неожиданное возвращение в АПЛ.

Как сообщает издание AS, ряд клубов чемпионата Англии всерьез заинтересованы в услугах молодого таланта. Несколько команд отправляли своих скаутов на матчи "синих", чтобы они вживую понаблюдали за игрой Гринвуда.

В текущем сезоне Мейсон провел 11 матчей, забив 4 гола и отдав 3 ассиста.

Отметим, что Гринвуд несколько лет попал в скандал, избив свою возлюбленную, однако потом она его простила и сейчас пара вместе воспитывает ребенка. Впрочем, на игровую карьеру футболиста прощение от девушки не повлияло и Манчестер Юнайтед в итоге объявил, что он больше не сыграет за клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Мейсон Гринвуд

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