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Гвардиола - о клубном чемпионате мира: Хочу, чтобы мои футболисты просто сыграли два матча

Испанец спокойно относиться к очередному турниру.
Сегодня, 14:22
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался об участии в клубном чемпионате мира.

"Я хочу, чтобы игроки не отчаянно стремились выиграть, а просто сыграли два матча. Нужно выиграть первую встречу, чтобы попасть в финал. Но если мы не победим, то, надеюсь, выиграем Лигу чемпионов в будущем и снова выступим на КЧМ".

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"Это просто две простые футбольные игры. Победа в первой позволит нам сыграть в финале. Если не выиграем, будем играть за третье место", - сказал Гвардиола в интервью

Напомним, Манчестер Сити начнет свой путь в турнире в полуфинале. 19 декабря клуб сыграет с Урава Ред Даймондс.

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