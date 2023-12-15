Гвардиола поделился информацией о состоянии Холанда

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о самочувствии форварда Эрлинга Холанда.

"Он прибыл сегодня, его осмотрят врачи, а потом посмотрим. Эрлинг прошел курс лечения. Надеюсь, он сможет поехать в Саудовскую Аравию".

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"Не думаю, что он будет готов играть в эти выходные. У него не перелом, просто стресс. Врачи говорят, что мы должны смотреть день за днем, неделю за неделей и смотреть, как он себя чувствует", – сказал испанец в интервью клубному сайту.

Напомним, у Холанда диагностировали стрессовую реакцию кости стопы, ввиду чего футболист пропустил матч против Лутона и Црвены Звезды.

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