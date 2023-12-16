Мудрик и Забарный выйдут в стартовых составах Челси и Борнмута на матчи АПЛ

В субботу, 16 декабря, будут сыграны несколько матчей 17-го тура английской Премьер-лиги.

Челси Михаила Мудрика примет на своем поле Шеффилд Юнайтед, а украинский вингер выйдет на этот поединок в стартовом составе лондонской команды.

В нынешнем сезоне Мудрик провел за Челси 15 матчей, отличившись двумя голами и двумя ассистами.

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Борнмут проведет домашний поединок с Лутоном, а украинский защитник "вишен" Илья Забарный также сыграет с первых минут.

В текущей кампании у Забарного 18 матчей в составе Борнмута.

Отметим, что матчи Челси - Шеффилд Юнайтед и Борнмут - Лутон начнутся в 17:00 по киевскому времени.

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