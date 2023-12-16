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Футболист Реала вернулся в заявку команды после длительного отсутствия

Орельен Тчуамени может сыграть с Вильярреалом.
Вчера, 23:21
Орельен Тчуамени / Getty Images
Орельен Тчуамени / Getty Images

В рамках 17-го тура чемпионата Испании Реал встретится с Вильярреалом.

"Сливочные" опубликовали заявку на данный поединок. Среди доступных игроков на этот матч числится Орельен Чуамени.

Французский хавбек вернулся в заявку после почти двух месяцев отсутствия. Орельен получил травму в матче против Барселоны 28 октября. 

Матч Реал - Вильярреал состоится завтра, 17 декабря, в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее сообщалось, что в стартовом составе на эту встречу должен выйти украинец Андрей Лунин.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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