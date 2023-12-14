Усадил Кепу на лавку? Лунин может выйти в старте на матч с Вильярреалом

В рамках чемпионата Испании на этой неделе Реал Мадрид встретится с Вильярреалом.

Как сообщает издание Relevo, Карло Анчелотти принял желанное фанатами клуба, но неожиданное кадровое решение. В старте на матч с "желтой субмариной" должен выйти украинский голкипер Андрей Лунин.

Футболист получал свои шансы в начале сезона и после травмы Кепы Аррисабалаги, однако, в последнем матче сыграл именно испанец и ожидалось, что украинец несмотря на любовь болельщиков и поддержку одноклубников будет усажен на лавку.

Отметим, что пока сам итальянский специалист не высказался о своем решении на будущий поединок, но перед матчем с Унионом отметил, что Лунин провел хороший отрезок, однако, Кепа всегда показывал достойный уровень

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