Защитник Реала получил тяжелую травму в матче чемпионата Испании

Давид Алаба не смог доиграть поединок против Вильярреала.

В рамках 18-го тура чемпионата Испании Реал встречается с Вильярреалом.

В конце первого тайма "сливочные" понесли серьезную кадровую потерю. Давид Алаба не смог доиграть поединок.

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На данный момент диагноз австрийца остается неизвестным, однако, вероятно у центрбэка разрыв крестообразных связок, а это означает, что в этом сезоне он больше не сыграет.

На момент написания новости в матче перерыв. Счет - 2:0 в пользу Реала.

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