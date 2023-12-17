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Защитник Реала получил тяжелую травму в матче чемпионата Испании

Давид Алаба не смог доиграть поединок против Вильярреала.
Вчера, 22:59
Давид Алаба / Getty Images
Давид Алаба / Getty Images

В рамках 18-го тура чемпионата Испании Реал встречается с Вильярреалом.

В конце первого тайма "сливочные" понесли серьезную кадровую потерю. Давид Алаба не смог доиграть поединок.

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На данный момент диагноз австрийца остается неизвестным, однако, вероятно у центрбэка разрыв крестообразных связок, а это означает, что в этом сезоне он больше не сыграет.

На момент написания новости в матче перерыв. Счет - 2:0 в пользу Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Давид Алаба

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