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Севилья объявила о назначении нового главного тренера

Кике Санчес Флорес должен спасти команду от вылета.
Сегодня, 17:20
Кике Санчес Флорес / Getty Images
Кике Санчес Флорес / Getty Images

Испанская Севилья офиицально объявила о назначении Кике Санчеса Флореса на должность главного тренера команды.

Пресс-служба клуба не раскрывает подробностей соглашения.

Ранее Кике Санчес Флорес работал в академии Реала, а также тренеровал Валенсию, Хетафе, Атлетико, Бенфику, Аль-Ахли, Аль-Айн, Уотфорд и Эспаньол. Во главе Атлетико он выиграл Лигу Европы-2009/10.

Последним местом работы наставника был Хетафе, из которого он был уволен в апреле 2023 года.

В турнирной таблице Ла Лиги Севилья занимает 17 позицию, имея 13 очков после 16 сыгранных матчей.

Ранее президент Барселоны назвал задачи команды на сезон.

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Источник: ФК Севилья
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья

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