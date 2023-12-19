Хави оценил шансы Барселоны в матче против Наполи

Главный тренер Барселоны Хави высказался о результатах жеребьевки в Лиге чемпионов.

"Наполи - это действующий чемпион Италии. В прошлом сезоне они выиграли чемпионат, а сейчас в той же ситуации, что и мы.

Шансы – 50 на 50. Посмотрим, как команды будут выглядеть в феврале".

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"Будет сложно, но мы уверены в проходе дальше", – сказал Хави в интервью As.

Напомним, первый матч 1/16 финала Наполи - Барселона состоится 21 февраля на стадионе Диего Армандо Марадона.

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