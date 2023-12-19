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Райо Вальекано - Валенсия: обзор и результат матча чемпионата Испании

В концовке "летучие мыши" остались в меньшинстве, но удержали победу.
Сегодня, 21:59
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

В рамках 18-го тура чемпионата Испании Валенсия на чужом поле встретилась с Райо Вальекано.

Битва середняков не порадовала фанатов изобилием опасных голевых моментов.

По сути, единственный шанс на две команды возник у "летучих мышей" и они его реализовали. Серхи Каньос из пределов штрафной площадки пробил в дальний угол ворот и забил прекрасный гол.

В концовке матча поединок стал немногим интереснее благодаря двум событиям. Во-первых, на поле появился украинец Роман Яремчук, однако, форвард ничем не успел отметиться, а во-вторых Валенсия из-за удаления Тьерри Коррея осталась в меньшинстве, но в итоге смогла удержать победный счет.

Статистика матча чемпионата Испании Райо Вальекано - Валенсия 

Райо Вальекано - Валенсия 0:1

Гол: Каньос, 63

xG: 0.21 - 0.26
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 8 - 7
Удары в створ: 1 - 3

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Роман Яремчук

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