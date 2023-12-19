Лидеры Ман Сити не сыграют в финале клубного Чемпионата мира

В рамках финала Клубного Чемпионата мира 2023 Манчестер Сити встретится с Флуминенсе.

В данном поединке коллектив Пепа Гвардиола точно не сможет рассчитывать на Жереми Доку, Эрлинга Холанда и Кевина де Брюйне. Все дело в правилах турнира.

Возможно, к тому времени норвежец и два бельгийца будут готовы играть на все 100%, но на КЧМ нельзя менять заявку после полуфинальных поединков, а на игру 1/2 финала против Уравы Ред Даймондс Эрлинг, Кевин и Жереми не попали в список доступных футболистов.

Напомним, что с победителем азиатской Лиги чемпионов "горожане" легко справились и без своих лидеров, добыв разгромную победу.

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