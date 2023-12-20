Анчелотти выступил с заявлением касаемо возможного подписания замены для Алабы

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о возможном подписании нового защитника этой зимой.

"Мы с руководством общались. Оценим ситуацию в ближайшие дни. У нас есть время, потому что трансферное окно закрывается 31 января. Мы ищем наилучшее решение. Пока мы не спешим, и это не лучший момент для разговора об именах.

Если возникнет возможность подписать игрока, который подойдет клубу, мы сделаем это".

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"Сейчас очень сложный этап сезона. К счастью, я могу поблагодарить игроков, которые справляются. То, что команда делает в такой сложный период, – по-настоящему особенно.

Травма крестов непредсказуема. В этом сезоне такую травму получили игроки, у которых не было проблем с коленями. Это невозможно контролировать – в этом отличие от мышечного повреждения", - заявил итальянец в интервью Marca.

Напомним, Алаба стал третьим игроком Реала в нынешнем сезоне, который пострадал от разрыва "крестов". Ранее по этой же причине на длительный срок выбыли Тибо Куртуа и Эдер Милитао.

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