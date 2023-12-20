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Барселона - Альмерия: результат матча

Тяжелейшая победа каталонского коллектива.
Сегодня, 21:59
Барселона - Альмерия / Getty Images
Барселона - Альмерия / Getty Images

В среду, 20 декабря, Барселона играла с Альмерией в рамках 18-го тура Ла Лиги.

В первые 20 минут Барселона буквально осадила штрафную гостей, но мяч упорно не шел в ворота. Забить удалось лишь на 33-й минуте, Рафинья наконец затолкал мяч за линию ворот, однако уже до конца тайма Альмерия сумела сравнять счет.

Второй тайм обещал стать точной копией первого, и в целом так и вышло. Барселона вновь много атаковала, и вновь с трудом забила после углового. А потом Пенья допустил глупейшую ошибку и подарил мяч сопернику - 2:2. А победу каталонцам принес Серхи Роберто, которого классно вывели на свидание с вратарем. 

Статистика матча Барселона - Альмерия

Барселона - Альмерия 3:2

Голы: Рафинья, 33, Роберто, 60, 83 - Баптистао, 41,  Гонсалес, 71

Владение мячом: 65% - 35%    
Удары: 30 - 10
Удары в створ: 11 - 5
Угловые: 12 - 0
Фолы: 16 - 9

Барселона: Пенья - Жоау Канселу, Кристенсен (Кунде, 46), Араухо, Бальде - Серджи Роберто, Гюндоган, Лопес (Ромеу, 67) - Рафинья (Ямаль, 76), Жоау Феликс (Ферран Торрес, 46), Левандовски.

Альмерия: Луиш Машимиану - Посо (Мендес, 64), Эдгар Гонсалес, Монтес, Чуми, Акьеме - Баба, Лопи, Аррибас, Рамазани (Эмбарба, 77) - Баптистао (Лазаро, 77).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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