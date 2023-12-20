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Вольфсбург - Бавария: результат матча

Вольфсбург не смог поменшать мюнхенцам.
Сегодня, 23:26
Вольфсбург - Бавария / Getty Images
Вольфсбург - Бавария / Getty Images

В среду, 20 декабря, Вольфсбург принимал дома Баварию.

Бавария с первых минут прижала хозяев к своим воротам, однако "волки" все равно находили пространство огрызаться. Затем Мюллер имел два момента, но как оказалось, лучше ему раздвать передачи. После загубленных возможностей Мусиала открыл счет с передачи Томаса.

А еще через 10 минут ветеран мюнхенцев выкатил под гол еще и Кейну. И сразу же Вольфсбур ответил дальним ударом Арнольда, отыграв один мяч. Во втором тайме хозяева сумели отодвинуть игру от своих ворот, однако все голы остались в первой половине матча.

Статистика матча Вольфсбург - Бавария

Вольфсбург - Бавария 1:2

Голы: Арнольд, 45+1 - Мусиала, 33, Кейн, 43

Владение мячом: 41% - 59%    
Удары: 5 - 20
Удары в створ: 4 - 7
Угловые: 0 - 6
Фолы: 14 - 12

Вольфсбург: Кастельс - Цезигер (Рожерио, 46), Борнов, Йенц - Мэле, Баку (Черны, 84), Арнольд, Сванберг (Паредес, 72), Вранкс - Майер (Тиагу Томаш, 52), Винд.

Бавария: Нойер - Упамекано, Ким Мин Чжэ, Дэвис, Лаймер - Геррейру, Павлович, Мюллер (де Лигт, 63), Сане, Мусиала - Кейн.

Предупреждения: Цезигер (11), Павлович (20), Маер (46), Баку (59), Тиагу Томаш (90), Геррейру (90).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен

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