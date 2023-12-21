iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Интер неожиданно вылетел из Кубка Италии

Болонья вырвала победу в дополнительное время.
Сегодня, 00:20
Интер / Getty Images
Интер / Getty Images

В среду, 20 декабря, Интер принимал Болонью в рамках 1/8 финала Кубка Италии.

В первые полчаса обе команды особо не рисковали, присматриваясь друг к другу, хотя Интер, как и подобает фавориту, выглядел уверенней и атаковал смелее. Однако в первом тайме счет так и не был открыт.

Во втором тайме "нерадзурри" придавили соперника, и на 64-й минуте наконец заработали пенальти. Однако Мартинес не сумел переиграть Равалью. Уже через пару минут Лаутаро снова мог открыть счет, но теперь уже спасла перекладина.

Забить удалось лишь в первый дополнительный тайм, Карлос Аугусто замкнул подачу с углового. Казалось, победа тепреь в кармане, но на 112 минуте Бёкема сравнивает счет, а на 116-й Ндойе выбиывает Интер из Кубка Италии.

Статистика матча Кубка Италии Интер - Болонья

Интер - Болонья 1:2

Голы: Аугусто, 92 - Бёкема, 112, Ндойе, 116

Владение мячом: 55% - 45%    
Удары: 21 - 7
Удары в створ: 6 - 2
Угловые: 12 - 1
Фолы: 14 - 17

Интер: Аудеро - Биссек (Павар, 90),  Ачерби, Бастони (Димарко, 75) - Дармиан, Карлос Аугусто, Классен (Барелла, 74), Фраттези, Аслани (Сенси, 83) - Арнаутович (Тюрам, 74), Мартинес (Мхитарян, 99).

Болонья: Равалья - Корацца (Де Сильвестри, 76), Лукуми (Калафьори, 99), Бекема, Ликояннис - Моро (Эль-Аззузи, 69), Эбишер, Урбаньски, Фаббиан, Салемакерс (Ндойе, 85) - ван Хойдонк (Зиркзее, 85).

Предупреждения: Биссек, 90+5, Дармиан, 100, Павар, 103, Барелла, 109 - Ликояннис, 41, ван Хойдонк, 58, Фаббиан, 88

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: болонья Интер Милан

Статьи по теме

Индзаги подтвердил ключевую трансферную цель Интера Индзаги подтвердил ключевую трансферную цель Интера
Рома на выезде уступила Болонье Рома на выезде уступила Болонье
Интер на своем поле разгромил Удинезе Интер на своем поле разгромил Удинезе
Интер близок к продлению контракта со своим главным бомбардиром Интер близок к продлению контракта со своим главным бомбардиром
Помочь журналистам

Видео

Спасительный гол Мудрика и серия пенальти в обзоре матча Челси - Ньюкасл в Кубке лиги
Спасительный гол Мудрика и серия пенальти в обзоре матча Челси - Ньюкасл в Кубке лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа00:55
Байер установил абсолютный рекорд в немецком футболе
Европа00:46
Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка английской Лиги
Европа00:34
Брат Мбаппе дебютировал в чемпионате Франции
Европа00:20
Интер неожиданно вылетел из Кубка Италии
Вчера, 23:59
Европа23:59
Ливерпуль стал последним полуфиналистом Кубка Лиги, уверенно разгромив Вест Хэм
Европа23:57
Дубль Мбаппе приносит ПСЖ легкую победу над Метцем
Баскетбол23:37
Прометей в драматичной концовке упустил победу над Лондон Лайонс
Европа23:26
Гол Кейна позволил Баварии продолжить чемпионскую гонку
Европа22:59
Мудрик посетил матч Еврокубка с участием Прометея
Европа22:39
Индзаги подтвердил ключевую трансферную цель Интера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK