Интер неожиданно вылетел из Кубка Италии

В среду, 20 декабря, Интер принимал Болонью в рамках 1/8 финала Кубка Италии.

В первые полчаса обе команды особо не рисковали, присматриваясь друг к другу, хотя Интер, как и подобает фавориту, выглядел уверенней и атаковал смелее. Однако в первом тайме счет так и не был открыт.

Во втором тайме "нерадзурри" придавили соперника, и на 64-й минуте наконец заработали пенальти. Однако Мартинес не сумел переиграть Равалью. Уже через пару минут Лаутаро снова мог открыть счет, но теперь уже спасла перекладина.

Забить удалось лишь в первый дополнительный тайм, Карлос Аугусто замкнул подачу с углового. Казалось, победа тепреь в кармане, но на 112 минуте Бёкема сравнивает счет, а на 116-й Ндойе выбиывает Интер из Кубка Италии.

Статистика матча Кубка Италии Интер - Болонья

Интер - Болонья 1:2

Голы: Аугусто, 92 - Бёкема, 112, Ндойе, 116

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 21 - 7

Удары в створ: 6 - 2

Угловые: 12 - 1

Фолы: 14 - 17

Интер: Аудеро - Биссек (Павар, 90), Ачерби, Бастони (Димарко, 75) - Дармиан, Карлос Аугусто, Классен (Барелла, 74), Фраттези, Аслани (Сенси, 83) - Арнаутович (Тюрам, 74), Мартинес (Мхитарян, 99).

Болонья: Равалья - Корацца (Де Сильвестри, 76), Лукуми (Калафьори, 99), Бекема, Ликояннис - Моро (Эль-Аззузи, 69), Эбишер, Урбаньски, Фаббиан, Салемакерс (Ндойе, 85) - ван Хойдонк (Зиркзее, 85).

Предупреждения: Биссек, 90+5, Дармиан, 100, Павар, 103, Барелла, 109 - Ликояннис, 41, ван Хойдонк, 58, Фаббиан, 88

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