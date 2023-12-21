Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 видео голов и обзор матча Кубка лиги 20.12.2023

В рамках 1/4 финала Кубка английской лиги Ливерпуль на своем поле принимал Вест Хэм.

Подопечные Юргена Клоппа разгромили соперника, забив пять голов. В составе Ливерпуля забивали Собослай, Гакпо, Салах и Джонс, который оформил дубль.

Вест Хэм отметился голом престижом, авторого которого стал Боуэн.

Вашему вниманию видео всех голов матча Ливерпуль - Вест Хэм в Кубке английской лиги:

Ливерпуль - Вест Хэм 5:1

Голы: Собослай, 28, Джонс, 56, 84, Гакпо, 71, Салах, 82 - Боуэн, 77

Ливерпуль: Келлегер - Гомес, Кванса, ван Дейк (Конате, 60), Цимикас (Брэдли, 68) - Собослаи (Салах, 60), Эндо (Александер-Арнольд, 60), Джонс - Эллиотт, Нуньес, Гакпо (Диас, 78).

Вест Хэм: Ареола - Цоуфал (Керер, 73), Огбонна, Мавропанос, Джонсон - Э. Альварес (Ингз, 81), Соучек - Кудус (Уорд-Праус, 72), Бенрахма (Пакета, 57), Форнальс - Боуэн.

Предупреждения: Нуньес - Альварес.

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