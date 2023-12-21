Капитан Челси выбыл из-за травмы на несколько месяцев

Джеймс не сыграет еще долгое время.

Защитник Рис Джеймс будет отсутствовать на поле из-за операции на бедре на протяжении 3-4 месяцев. Об этом сообщает издание Daily Mail.

После получения травмы в матче против Эвертона где он потерпел повреждение задней части бедра, прогнозировалось 3-4 месяца восстановления.

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Однако после дополнительных медицинских исследований было решено провести хирургическое вмешательство в Финляндии из-за хронической природы проблемы.

Следует также отметить, что шансы увидеть Джеймса в текущем сезоне не так высоки.

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