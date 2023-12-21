iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Капитан Челси выбыл из-за травмы на несколько месяцев

Джеймс не сыграет еще долгое время.
Сегодня, 17:20
Рис Джеймс / Getty Images
Рис Джеймс / Getty Images

Защитник Рис Джеймс будет отсутствовать на поле из-за операции на бедре на протяжении 3-4 месяцев. Об этом сообщает издание Daily Mail.

После получения травмы в матче против Эвертона где он потерпел повреждение задней части бедра, прогнозировалось 3-4 месяца восстановления.

Читай также: Челси близок к подписанию африканского вундеркинда

Однако после дополнительных медицинских исследований было решено провести хирургическое вмешательство в Финляндии из-за хронической природы проблемы.

Следует также отметить, что шансы увидеть Джеймса в текущем сезоне не так высоки.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Рис Джеймс

Статьи по теме

Свидетель поражения: Мудрик получил подарок от украинского баскетбольного клуба Свидетель поражения: Мудрик получил подарок от украинского баскетбольного клуба
Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка английской Лиги Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка английской Лиги
Челси близок к подписанию африканского вундеркинда Челси близок к подписанию африканского вундеркинда
Суд Европейского союза отклонил апелляцию бывшего владельца Челси Суд Европейского союза отклонил апелляцию бывшего владельца Челси
Помочь журналистам

Видео

Дубль Роберто и курьезный гол в обзоре матча Барселона - Альмерия
Дубль Роберто и курьезный гол в обзоре матча Барселона - Альмерия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов17:55
УЕФА планирует отказаться от нового формата Лиги чемпионов
Европа17:50
УАФ призвала не допустить проведения товарищеского матча россии с Сербией
Европа17:20
Капитан Челси выбыл из-за травмы на несколько месяцев
Европа17:05
Клопп, Гвардиола или тен Хаг: фанаты определили самого раздражающего тренера АПЛ
Европа16:50
Бывшего тренера ПСЖ оправдали по делу о расизме
Европа16:41
Капитана Лутона, пережившего остановку сердца, выписали из больницы
16:22
Игрок сборной Украины по футзалу раскрыл секрет высокой результативности команды
Европа16:07
Футболистка Баварии забыла надеть шорты перед выходом на замену
Европа15:51
Директор Ассоциации болельщиков: Зомби-лига Европы – ходячий мертвец
Другие15:42
Украинский картингист, которого поддерживает Favbet Foundation, стал "Гонщиком года 2023"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK