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Бетис - Жирона 1:1 видео голов и лучших моментов матча 21.12.2023

Вашему вниманию обзор поединка чемпионата Испании.
Вчера, 23:18
Довбик забил, но Жирона сыграла вничью / Getty Images
Довбик забил, но Жирона сыграла вничью / Getty Images

В четверг, 21 декабря, Жирона в рамках 18-го тура испанской Ла Лиги провела выездной матч против Бетиса.

Украинский нападающий каталонцев Артем Довбик в этом поединке забил уже 11-й мяч в чемпионате, но его команда не смогла удержать победу, завершив встречу вничью 1:1.

Форвард вывел Жирону вперед на 39-й минуте матча ударом с одиннадцатиметровой отметки. Украинец реализовал пенальти, разведя мяч и голкипера по разным углам ворот. Бетису же удалось отыграться за две минуты до конца основного времени. Херман Песселья после углового удачно сыграл на добивании, расстреляв ворота гостей.

Довбик в этом поединке перед перерывом также заработал дебютную желтую карточку в составе Жироны и был заменен на 64-й минуте встречи.

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Другой украинец каталонской команды Виктор Цыганков пропускал матч из-за травмы.

Вашему вниманию видео всех голов матча Бетис - Жирона в 18-м туре Ла Лиги:

Бетис - Жирона 1:1

Голы: Песселья, 88 - Довбик, 39

Бетис: Руй Силва, Бельерин (Руибаль, 15), Песселья, Риад, Миранда, Гуардадо (Вильям Карвалью, 46), Рока (Альтимира, 66), Родри (Эззальзули, 66), Перес, Диао, Виллиан Жозе (Иглесиас, 66).

Жирона: Гассанига, Эрик Гарсия, Блинд, Давид Лопес (Хуанпе, 34), Мигель Гутьеррес, Ян Коуто (Фернандес, 79), Алеиш Гарсия, Мартин, Торре (Порту, 65), Савио (Солис, 79), Довбик (Стуани, 64).

Предупреждения: Довбик (44), Гуардадо (45), Рока (45), Алеиш Гарсия (82).

Источник: MEGOGO

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Гол Довбика с пенальти и упущенная победа Жироны в обзоре матча с Бетисом
Гол Довбика с пенальти и упущенная победа Жироны в обзоре матча с Бетисом

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