Бетис - Жирона 1:1 видео голов и лучших моментов матча 21.12.2023
В четверг, 21 декабря, Жирона в рамках 18-го тура испанской Ла Лиги провела выездной матч против Бетиса.
Украинский нападающий каталонцев Артем Довбик в этом поединке забил уже 11-й мяч в чемпионате, но его команда не смогла удержать победу, завершив встречу вничью 1:1.
Форвард вывел Жирону вперед на 39-й минуте матча ударом с одиннадцатиметровой отметки. Украинец реализовал пенальти, разведя мяч и голкипера по разным углам ворот. Бетису же удалось отыграться за две минуты до конца основного времени. Херман Песселья после углового удачно сыграл на добивании, расстреляв ворота гостей.
Довбик в этом поединке перед перерывом также заработал дебютную желтую карточку в составе Жироны и был заменен на 64-й минуте встречи.
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Другой украинец каталонской команды Виктор Цыганков пропускал матч из-за травмы.
Вашему вниманию видео всех голов матча Бетис - Жирона в 18-м туре Ла Лиги:
Бетис - Жирона 1:1
Голы: Песселья, 88 - Довбик, 39
Бетис: Руй Силва, Бельерин (Руибаль, 15), Песселья, Риад, Миранда, Гуардадо (Вильям Карвалью, 46), Рока (Альтимира, 66), Родри (Эззальзули, 66), Перес, Диао, Виллиан Жозе (Иглесиас, 66).
Жирона: Гассанига, Эрик Гарсия, Блинд, Давид Лопес (Хуанпе, 34), Мигель Гутьеррес, Ян Коуто (Фернандес, 79), Алеиш Гарсия, Мартин, Торре (Порту, 65), Савио (Солис, 79), Довбик (Стуани, 64).
Предупреждения: Довбик (44), Гуардадо (45), Рока (45), Алеиш Гарсия (82).
Источник: MEGOGO
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