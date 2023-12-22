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Моуриньо - о Суперлиге: Позиция Ромы - моя позиция

Португальский наставник солидарен со своими работодателями.
Сегодня, 14:45
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

После решения суда Европейского союза о Суперлиге многие клубы начали сразу же отказываться от возможности быть связанными с данными турниром.

Одним из таких коллективов стала Рома, которая была одной из первых итальянских команд, которые дали понять, что они не желают связываться со скандальным турниром.

Той же позиции придерживается и наставник "джаллоросси" Жозе Моуриньо, о чем он сам заявил во время пресс-конференции.

"Я тренер Ромы. Позиция Ромы - моя позиция. Я не буду это комментировать. У меня большой опыт в футболе, и я сталкивался с этим в разное время, но мне не нужен какой-либо анализ или огласка. Позиция Ромы ясна", - цитирует португальца Альфердо Педулла.

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Напомним, что за последнее время к лагерю противников Суперлиги добавились донецкий Шахтер и лондонский Арсенал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома суперлига Жозе Моуриньо

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