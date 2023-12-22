Клопп: Мое уважение Арсеналу, но Ливерпулю нужны очки

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался о матче против Арсенала.

"Мне казалось, что в прошлом сезоне они уже похожи на претендентов, честно говоря, но затем из-за отдельных результатов выбыли из гонки. Я не знаю точных причин.

Та команда была очень сильной, а теперь еще подписала Деклана Райса, Давида Райю, других игроков – слабее от таких трансферов не станешь".

"Артета имел возможность построить ровно такую команду, какую хотел. У них хорошее сочетание физической силы, хорошей техники, организованности. Они хорошо натренированы и подготовлены.

Они сделали шаг вперед и будут пользоваться моим уважением, но нам нужны очки", – заявил немец в интервью BBC.

Напомним, матч Ливерпуль - Арсенала состоится в субботу, 23 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!