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Футбол

Сын Шевченко дебютировал за молодежную команду Уотфорда

Кристиан может сделать карьеру в Англии.
Сегодня, 12:09
Кристиан / instagram.com/kristianms7
Кристиан / instagram.com/kristianms7

В пятницу, 22 декабря, сын Андрея Шевченко, Кристиан, дебютировал за Уотфорд U-21.

17-летний игрок появился на поле на 75-й минуте в матче против Тринг Атлетик во втором раунде Hertfordshire Senior Cup. Уотфорд U-21 одержал уверенную победу со счетом 4:1.

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"Завершаю этот год на хорошей ноте. Счастлив дебютировать в команде U-21", – написал Кристиан в Instagram.

Напомним, Кристиан выступал в молодежной команде Челси, а летом 2023 года стал игроком Уотфорда.

Ранее сообщалось, что Неймар потроллил в соцсетях сына, опубликовав забавное фото.

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