Сын Шевченко дебютировал за молодежную команду Уотфорда

Кристиан может сделать карьеру в Англии.

В пятницу, 22 декабря, сын Андрея Шевченко, Кристиан, дебютировал за Уотфорд U-21.

17-летний игрок появился на поле на 75-й минуте в матче против Тринг Атлетик во втором раунде Hertfordshire Senior Cup. Уотфорд U-21 одержал уверенную победу со счетом 4:1.

Читай также: "Шевченко нас первым поздравил": глава футбола Италии о справедливости выхода на Евро-2024

"Завершаю этот год на хорошей ноте. Счастлив дебютировать в команде U-21", – написал Кристиан в Instagram.

Напомним, Кристиан выступал в молодежной команде Челси, а летом 2023 года стал игроком Уотфорда.

Ранее сообщалось, что Неймар потроллил в соцсетях сына, опубликовав забавное фото.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!