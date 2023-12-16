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"Шевченко нас первым поздравил": глава футбола Италии о справедливости выхода на Евро-2024

Габриэле Гравина высказался о неназначенном пенальти.
Сегодня, 11:07
Украина - Италия / Getty Images
Украина - Италия / Getty Images

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина прокомментировал выход национальной команды на Евро-2024.

По словам функционера, сборная Италии справедливо вышла в основную часть турнира после неназначенного пенальти за фол на Мудрике.

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"Шутите? Первым нас поздравил Андрей Шевченко – друг, с которым я много лет общаюсь напрямую. Он знает, кто мы, и всем сердцем ценит то, что итальянская федерация делает и будет делать для украинского народа.

Мы заслужили такой результат в том матче, так же как мы справедливо заслужили выход из группы, о которой никто не говорит, но она была самой тяжелой с 4 сильными командами.

Неназначенный пенальти для Украины? Сведение выступления к одному эпизоду кажется мне чистым мазохизмом. Не отдавать должной оценки квалификации – неуважение к сборной Италии", - приводит слова президента TuttoCagliari.

Напомним, Украины сыграет в плей-офф квалификации на Евро-2024. Первым соперником команды Реброва будет сборная Боснии и Герцеговины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Италии Андрей Шевченко

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