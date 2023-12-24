Реал определился с будущим Кепы

Испанец вернется в Челси по истечению срока аренды.

Мадридский Реал решил, что будет сделать с арендоваными у Эспаньола и Челси Хоселу и Кепой.

Как сообщает издание AS, "сливочные" приняли довольно неожиданно решение выкупить контракт возрастного форварда у каталонского клуба.

Руководство клуба довольно тем, как Хоселу исполняет роль запасной опции в центре нападения и может приобрести его всего за 1.5 млн евро.

Что касается Кепы, то голкипер по истечению срока аренды вернется в лондонский Челси. Аррисабалага не смог полноценно заменить Куртуа и, по информации издания, его, вероятно, во второй части сезона будут ротировать с украинцем Андреем Луниным.

Напомним, ранее сообщалось, что после зимнего перерыва Анчелотти примет решение, кто будет первым номером Реала в оставшихся матчах.

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